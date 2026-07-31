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Piala Presiden 2026: Taklukkan DPMM, Arema FC Melaju ke Semifinal

Piala Presiden 2026: Taklukkan DPMM, Arema FC Melaju ke Semifinal
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Pertandingan Arema FC melawan DPMM FC Brunei Darussalan pada fase Grup A Piala Presiden di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (31/7/2026). (ANTARA/Rubby Jovan)

jpnn.com - BANDUNG - Arema FC mengalahkan DPMM FC Brunei Darussalam 2-0 pada pada laga Grup A di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (31/7).

Dalam pertandingan ini, dua gol Arema FC diborong oleh Gustavo Henrique pada babak pertama.

Hasil ini memastikan Arema FC melaju ke semifinal Piala Presiden 2026.

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Arema FC tampil menekan sejak awal pertandingan.

Mereka berhasil membuka keunggulan pada menit ke-35.

Gustavo Henrique sukses memanfaatkan skema serangan dari dalam kotak penalti, dan membawa tim berjuluk Singo Edan itu unggul 1-0.

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Menjelang akhir babak pertama, Gustavo kembali mencatatkan namanya di papan skor.

Pada menit ke-45, pemain asal Brasil itu melakukan serangan balik cepat dari tengah lapangan, sebelum menaklukkan kiper DPMM FC Muhammad Haimie.

Arema FC ke semifinal Piala Presiden 2026 seusai kalahkan wakil Brunei Darussalam DPMM FC dengan skor 2-0.  

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