Piala Presiden 2026: Tampines Rovers FC Tanpa Beban Menghadapi Persib Bandung

jpnn.com - Klub asal Singapura Tampines Rovers FC masih menyisakan satu pertandingan melawan Persib Bandung untuk menjaga peluang lolos ke semifinal Piala Presiden 2026.

Saat ini, Tampines Rovers menempati peringkat ketiga klasemen Grup A dengan koleksi satu poin.

Mereka wajib meraih kemenangan untuk membuka peluang melaju ke semifinal, sedangkan Persib sudah lebih dahulu memastikan tiket ke fase gugur.

Pelatih Tampines Rovers Nazri Nasir mengatakan dirinya tidak ingin membebani para pemain meski timnya masih memiliki peluang lolos.

Menurutnya, para pemain harus menikmati pertandingan terakhir di fase grup tersebut.

"Seperti biasa, kami melakukan persiapan seperti yang kami lakukan pada setiap pertandingan," kata Nazri di Bandung, Jumat (31/7/2026).

Atmosfer pertandingan diprediksi akan dipenuhi dukungan Bobotoh. Nazri menyadari situasi tersebut bisa menjadi tantangan tersendiri karena anak asuhnya akan bermain di bawah tekanan Bobotoh -suporter Persib-.

"Kami memahami bahwa Persib memiliki keuntungan karena bermain di kandang sendiri dan tentu mereka sudah menyiapkan target," ujarnya.