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Piala Presiden Tak Lagi untuk Klub? PSSI Siapkan Panggung Bagi Timnas Indonesia

Piala Presiden Tak Lagi untuk Klub? PSSI Siapkan Panggung Bagi Timnas Indonesia
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Ketum PSSI Erick Thohir. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - PSSI sedang menyiapkan arah baru bagi Piala Presiden. Turnamen yang selama ini dikenal sebagai ajang pramusim antarklub berpeluang bertransformasi menjadi kompetisi internasional yang melibatkan Timnas Indonesia mulai tahun depan.

Ketua PSSI Erick Thohir mengungkapkan perubahan konsep tersebut sedang dikaji setelah kompetisi nasional kini telah memiliki League Cup.

Dengan hadirnya turnamen baru untuk klub, Piala Presiden dinilai memiliki kesempatan untuk naik kelas dengan mengusung format berbeda.

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Erick menjelaskan ide itu terinspirasi dari King's Cup di Thailand yang rutin digelar sebagai turnamen untuk tim nasional.

Menurutnya, Indonesia juga memiliki peluang menghadirkan ajang serupa guna meningkatkan kualitas pertandingan sekaligus memberi panggung bagi Timnas Indonesia.

"Nah tidak ada salahnya, kami coba tingkatkan kualitasnya. Salah satunya bagaimana Piala Presiden ini bisa menjadi pertandingan tim nasional, seperti juga yang sudah dilakukan oleh Thailand yaitu King's Cup," ujar Erick Thohir.

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Meski begitu, Erick menegaskan perubahan tersebut belum bisa langsung diwujudkan.

PSSI masih harus menyusun formula terbaik agar penyelenggaraan Piala Presiden tidak berbenturan dengan agenda resmi sepak bola internasional.

Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana mengubah format Piala Presiden. Turnamen ini rencananya akan diperuntukkan untuk Timnas Indonesia.

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