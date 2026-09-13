Piala Soeratin Jabar 2026: Persib U-13 dan U-15 Mendulang Sukses

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung U-13 dan U-15 berjaya di Piala Soeratin Jawa Barat 2026.

Persib U-13 menjadi juara setelah mengalahkan B.A.J Kids Soccer. Adapun Galuh Putra dan Jatira Bandung Soceer menempati posisi ketiga bersama.

Persib U-15 juga meraih gelar juara setelah menaklkkan Riverside Forest. PS Amdesta dan Metra Cileungsi meraih peringkat ketiga bersama.

Sementara itu, di kelompok U-17, WBFC menjadi yang terbaik setelah mengalahkan Saint Prima pada partai final. PSB Bogor & Persikabo menempati posisi ketiga bersama.

"Persib Bandung tampil dominan dengan menyapu bersih gelar di U-13 dan U-15. Sementara itu, di U-17, WBFC keluar sebagai yang terbaik setelah mengalahkan Saint Prima di final," kata Pelaksana Tugas Sekjen PSSI Jabar Jaelani Saputra dalam keterangannya, Minggu (13/9).

"Selamat untuk para juara, bawa nama Jawa Barat dan raih prestasi setinggi-tingginya di tingkat nasional," imbuhnya.

Piala Soeratin Jawa Barat 2026 tak sekadar menjadi panggung persaingan tim-tim muda memperebutkan gelar juara.

Kompetisi yang melibatkan 202 tim dari tiga kelompok usia itu juga menjadi bagian dari upaya mengembangkan sepak bola melalui konsep sport tourism dalam menggerakkan ekonomi lokal.