Piala Super Spanyol 2027 Pindah ke Turki, Ada Potensi El Clasico di Final

jpnn.com - Piala Super Spanyol 2027 bakal menghadirkan suasana berbeda. Turnamen yang dalam beberapa tahun terakhir berlangsung di Arab Saudi kini berpindah ke Istanbul, Turki.

Empat klub akan bersaing memperebutkan trofi di Stadion Olimpiade Ataturk pada 2-7 Februari 2027.

Tim-tim tersebut ialah Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, dan Real Sociedad.

Istanbul Jadi Tuan Rumah

Arab Saudi tidak bisa menjadi tuan rumah karena jadwal turnamen bertepatan dengan Piala Asia. Meski lokasi berubah, format Final Four tetap digunakan.

Stadion Olimpiade Ataturk bukan arena sembarangan. Venue tersebut pernah menggelar final Liga Champions 2005 dan 2023.

El Clasico Mengintai

Peluang duel Barcelona kontra Real Madrid terbuka lebar di Istanbul. Real Sociedad akan menghadapi Madrid pada semifinal, sedangkan Barcelona bertemu Atletico Madrid.

Jika Barcelona dan Madrid sama-sama menang, keduanya akan kembali bertarung dalam partai puncak.

Barcelona datang sebagai juara bertahan setelah mengalahkan Madrid pada final edisi 2026. Blaugrana juga menjuarai Piala Super Spanyol musim 2024/2025.