Piala Super Spanyol: Real Madrid Melaju ke Final Seusai Taklukkan Atletico
jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid menang 2-1 atas Atletico Madrid dalam semifinal Piala Super Spanyol.
El Real berhasil melaju ke babak final Piala Super Spanyol.
Pada pertandingan di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis waktu setempat, Real Madrid meraih kemenangan berkat gol dari Federico Valverde dan Rodrygo, sedangkan Atletico Madrid sempat memperkecil ketertinggalannya melalui Alexander Sorloth, demikian catatan Supercopa de Espana.
Selanjutnya Real Madrid akan menghadapi Barcelona pada partai final Piala Super Spanyol di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Minggu (11/1) waktu setempat.
Los Blancos mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu di pertandingan ini.
Mereka mampu unggul cepat pada menit kedua melalui gol tendangan bebas Federico Valverde.
Selanjutnya, Madrid kembali memberikan ancaman ke lini pertahanan melalui upaya yang dilakukan oleh Rodrygo, akan tetapi peluang tersebut dapat dipatahkan kiper Atletico Jan Oblak.
Setelah sempat ditekan, Atletico berbalik keluar memberikan ancaman ke lini pertahanan Madrid, akan tetapi hingga babak pertama usai, skor 1-0 untuk keunggulan Los Blancos tetap bertahan.
Real Madrid melaju ke final Piala Super Spanyol seusai mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 2-1.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Barcelona Hajar Bilbao, Hansi Flick Puas Gaya Permainan Lamine Yamal Cs
- Cetak Hattrick ke Gawang Real Betis, Gonzalo Garcia Dipuji Alonso
- Liga Spanyol: Real Madrid Hajar Betis 5-1, Gonzalo Garcia Hattrick
- Real Madrid vs Real Betis: Ujian Pertama Los Blancos Tanpa Mbappe
- Cedera Lutut, Kylian Mbappe Terancam Absen 3 Pekan
- Pelatih Valencia & 3 Anaknya Meninggal di Labuan Bajo, Real Madrid Berbelasungkawa