Piala Thomas dan Uber 2026: Latihan Perdana Ungkap Tantangan Awal Tim Indonesia

jpnn.com - Persiapan tim bulu tangkis Indonesia menuju Piala Thomas dan Uber 2026 mulai memasuki tahap penting.

Arena Forum Horsens resmi digunakan sebagai lokasi latihan awal bagi para peserta, termasuk tim Indonesia yang langsung menjajal kondisi lapangan pada Rabu (22/4/2026).

Dalam sesi tersebut, para pemain mendapat jatah waktu terbatas untuk beradaptasi, yakni sekitar 60 menit di lapangan tiga dan 30 menit di lapangan dua.

Meski singkat, kesempatan itu dimaksimalkan untuk membaca karakter lapangan dan kondisi shuttlecock.

Fasilitas pertandingan di Forum Horsens sendiri tergolong sederhana untuk level turnamen besar. Total hanya tersedia tiga lapangan utama dengan kapasitas penonton yang terbatas, yakni sekitar 4.000 orang.

Pemain ganda putri Indonesia Rachel Allessya Rose mengungkapkan bahwa sesi latihan awal ini lebih difokuskan pada penyesuaian ritme permainan, terutama terhadap laju shuttlecock yang terasa berbeda dari biasanya.

"Kami baru sempat mencoba sebentar, kurang lebih sekitar 20 menit untuk benar-benar merasakan kondisi lapangan. Shuttlecock terasa lebih cepat, jadi perlu adaptasi," jelasnya.

Sementara itu, parnter Rachel, yakni Febi Setianingrummenilai kondisi arena secara umum cukup bersahabat meski tetap membutuhkan penyesuaian.