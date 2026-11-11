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Pidato di Depan Prabowo, Surya Paloh Ingatkan Peran Partai di Ketatanegaraan

Pidato di Depan Prabowo, Surya Paloh Ingatkan Peran Partai di Ketatanegaraan
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Ketua Umum NasDem Surya Paloh saat berpidato dalam acara HUT ke-15 NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11). Dokumentasi DPP NasDem

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyebut institusi parpol seharusnya bisa berbicara lebih besar dibanding sebatas mengurusi satu pemilu ke kontestasi lain, termasuk kepentingan pragmatis.

Menurutnya, partai seharusnya bisa berbicara lalu lintas sistem ketatanegaraan dan berperan membentuk karakter manusia Indonesia ke depan.

Hal demikian dikatakan dia saat berpidato dalam acara HUT ke-15 NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11).

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"Nah, di sinilah posisi dan peran yang paling berarti dan cukup strategis," kata dia, Rabu.

Paloh mengatakan NasDem bakal tetap konsisten memperjuangkan Restorasi Indonesia demi upaya membentuk karakter manusia Indonesia.  

"Maka untuk itulah NasDem berkewajiban untuk tetap konsisten memperjuangkan gerakan perubahan untuk merestorasi Indonesia," lanjut penduri Media Group itu.

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Dia pun mengapresiasi kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam acara peringatan hari ulang tahun (HUT) partainya itu. 

Menurut dia, kehadiran Prabowo memberi arti bahwa NasDem tidak berjalan sendiri untuk bisa menggapai sesuatu, demi pembangunan bangsa.

Ketum NasDem Surya Paloh menyebut parpol tak boleh sebatas mengurusi pemilu dan terjebak urusan remeh-temeh.

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