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Pidato di Hadapan Prabowo, Ketum NasDem: Presiden Tidak Boleh Gagal

Pidato di Hadapan Prabowo, Ketum NasDem: Presiden Tidak Boleh Gagal
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Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyebut partainya loyal terhadap konstitusi dan Presiden RI Prabowo Subianto demi kesuksesan pemerintahan saat ini.

Hal demikian dikatakan Paloh saat berpidato dalam acara HUT ke-15 NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11).

"Maka untuk itulah, NasDem berketetapan hati, partai ini tetap loyal pada konstitusi, loyal pada kepemimpinan yang terpilih. Presiden Prabowo tidak boleh gagal," ujar Paloh.

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Pendiri Media Group itu bahkan menekankan Prabowo tak boleh gagal memimpin Indonesia, termasuk pemimpin negara ke depan. 

"Saya katakan sekali lagi, Presiden Prabowo tidak boleh gagal! Bahkan presiden-presiden sesudah Prabowo pun tidak boleh gagal untuk mengatur negeri ini," ucap dia.

Paloh dalam pidatonya juga menyebut harapan dan optimisme Indonesia makin besar jika seluruh kemampuan dan konsolidasi dilaksanakan. 

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"Insyaallah Indonesia wajar untuk tetap menaruh harapan dan optimisme yang besar ke depan," kata dia.

Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto turut hadir ke puncak peringatan HUT ke-15 NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu pukul 20.00 WIB.

Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyebut Presiden RI Prabowo Subianto harus sukses menuntaskan berbagai program pemerintahan.

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