Pidato di Kongres X GPM, Hasto Bawa 3 Pesan Megawati
jpnn.com, JAKARTA - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto hadir mengawakili ketum partainya Megawati Soekarnoputri dalam Kongres X Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) di Jakarta, Rabu (28/10) ini.
Selain Hasto, Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning dan senior PDIP Yakobus Mayong Padang turut hadir ke lokasi acara.
Hasto dalam sambutannya menyampaikan tiga pesan dari Megawati bagi peserta Kongres X GPM dari pimpinan daerah dan cabang.
"Pesan pertama, salam hangat buat seluruh keluarga GPM," kata dia, Rabu.
Hasto melanjutkan Megawati dalam pesan kedua mengingatkan kader GPM terus mempelajari pemikiran Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno tentang marhaenisme.
"Kemudian yang ketiga pesan bagi kepengurusan yang nanti terbentuk dari hasil kongres ini untuk jangan lupa berziarah ke tempat Bapak Marhaen," ujarnya.
Ketua Umum DPP GPM Izedrik Emir Moeis mengatakan Kongres X pihaknya diharapkan menjadi titik konsolidasi organisasi yang berdiri sejak 1947.
Dia menyebut GPM kini memiliki 22 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 78 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang tersebar di Indonesia.
Ketum PDIP Megawati mengingatkan kader GPM terus mempelajari pemikiran Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno tentang marhaenisme.
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