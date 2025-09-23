Pidato di PBB, Prabowo Desak Semua Negara Akui Palestina

jpnn.com, NEW YORK - Presiden Prabowo Subianto mendesak semua negara untuk segera mengakui kenegaraan Palestina.

Menurut dia, pengakuan negara-negara terhadap Palestina sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian di Timur Tengah.

Hal itu disampaikan dalam pidato Prabowo di High-level International Conference on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of Two-State Solution di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, pada Selasa (23/9) waktu setempat.

“Indonesia sekali lagi menegaskan kembali komitmennya terhadap solusi dua negara dalam masalah Palestina, hanya solusi dua negara inilah yang akan membawa perdamaian. Kita harus menjamin kenegaraan Palestina,” ucap Prabowo.

Dia menegaskan pentingnya kredibilitas PBB dalam menyelesaikan persoalan Palestina.

Eks Menteri Pertahanan itu menyebutkan bahwa pengakuan kenegaraan harus diiringi dengan peluang nyata menuju perdamaian yang adil dan abadi.

"Pengakuan harus berarti peluang nyata menuju perdamaian abadi. Ini harus menjadi perdamaian nyata untuk semua pihak, untuk semua pihak yang terlibat,” kata dia.

Prabowo juga memuji Prancis, Kanada, Australia, Inggris, Portugal yang sudah berani mengakui kenegaraan Palestina.