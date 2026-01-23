Pidato di WEF 2026, Prabowo Bertekad Hapus Kemiskinan Ekstrem dalam 4 Tahun
jpnn.com, SWISS - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya berkomitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan hingga menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato dalam World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pada Kamis (22/1) waktu setempat.
Prabowo menekankan bahwa pengentasan kemiskinan dan kelaparan bukan sekadar program pemerintahan, melainkan misi hidup yang ingin dia tuntaskan.
“Saya bertekad dalam empat tahun ke depan kita akan menghapus kemiskinan ekstrem dan menurunkan kemiskinan secara keseluruhan. Itu misi hidup saya. Itu misi saya di sisa tahun hidup saya,” ungkap Prabowo.
Politikus Gerindra itu menilai bahwa mengangkat martabat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin merupakan tindakan yang paling mulia.
Menurutnya, tidak ada pencapaian yang lebih terhormat dibandingkan memastikan rakyat terbebas dari kemiskinan dan ancaman kelaparan.
“Tidak ada yang lebih terhormat, tidak ada yang lebih memuaskan daripada menurunkan kemiskinan dan menghapus kelaparan,” beber Prabowo.
Selain itu, Prabowo juga mengungkapkan pesan moral yang pernah diterima dari seorang sesepuh yang disebut sebagai pemimpin politik yang bijak dan jujur.
