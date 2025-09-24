Pidato Lengkap Presiden Prabowo pada Sesi Debat di Sidang Majelis Umum PBB

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini pidato lengkap Presiden RI Prabowo Subianto pada sesi Debat Umum di Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9) siang waktu setempat.

Pidato Presiden Prabowo berjudul "Seruan Indonesia untuk Harapan".

Presiden Prabowo menyampaikan pidato tersebut dengan durasi 19 menit lebih dalam bahasa Inggris, dengan urutan berbicara ketiga setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo berbicara soal isu kemanusiaan yang tidak hanya dialami warga Palestina, tetapi juga Indonesia yang pernah merasakan dijajah oleh kolonialisme selama berabad-abad.

Presiden Prabowo juga mengangkat peran PBB dan organisasi lainnya di bawah naungan PBB yang memberi bantuan terhadap Indonesia saat berjuang meraih kemerdekaan.

Berikut pidato lengkap Presiden Prabowo Subianto yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia:

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom, Salve, Om swastiastu,

Salam kebajikan, Rahayu, rahayu.

Yang Mulia, Bapak Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang Mulia, Ibu Annalena Baerbock, Presiden Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.