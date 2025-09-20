Pidato Lengkap Sultan Saat Peresmian Tugu Keadilan Ekologis dan Deklarasi Hari Keadilan Ekologis di Sumba
jpnn.com, WAINGAPU - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan B Najamudin meresmikan Tugu Keadilan Ekologis sekaligus menghadiri Deklarasi Hari Keadilan Ekologis Sedunia di Waingapu, Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (20/9/2025).
Acara ini digagas oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).
Sejumlah tokoh tampak hadir dan ikut menandatangani peresmian tugu tersebut.
Mereka adalah tiga anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yaitu Abraham Paul Liyanto, Hilda Manafa, dan Angelius Kako Wako serta anggota DPD RI dari Provinsi Bangka Belitung Ustaz Zuhri M Zyasali.
Hadir pula Bupati Sumba Barat Daya Ibu Ratu Wulla, Wakil Bupati Sumba Timur Yonathan Hani dan perwakilan pejabat dari Sumba Tengah dan Sumba Barat.
Selain itu, hadir Direktur Eksekutif Walhi Zenzi Suhadi dan ratusan aktivis Walhi dari seluruh Indonesia serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sumba Timur.
Acara tersebut tampak menarik karena bernuansa adat dan budaya dari empat kabupaten di Pulau Sumba.
Panitia juga mengadakan Karnaval yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat sipil, pemerintah daerah, komunitas pecinta lingkungan serta siswi-siswa. Tampak juga karnaval bernuanda budaya termasuk puluhan warga menunggangi kuda yang dikenal dengan kuda sandle wood.
Sambutan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin pada Agenda Peresmian Tugu Keadilan dan Pembacaan Naskah Deklararasi Keadilan Ekologis Sedunia di Sumba, NTT.
