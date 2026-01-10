Pidato saat Rakernas I, Megawati Perintahkan Kader PDIP Bantu Korban Bencana

jpnn.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan instruksi ke kader partainya saat berpidato dalam Rakernas I di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1).

Awalnya, putri Proklamator RI Soekarno atau Bung itu menyampaikan belasungkawa setelah terjadi bencana banjir dan longsor di Sumatra.

"Izinkan saya, atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas bencana hidrometeorologi yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat," kata Megawati mengawali pidato, Sabtu.

Presiden kelima RI itu mengatakan PDIP terus mendoakan rakyat yang ditinggalkan keluarga akibat menjadi korban bencana nisa diberikan ketabahan.

"Doa dan solidaritas kita panjatkan bagi para korban, serta kekuatan dan ketabahan bagi seluruh keluarga yang terdampak," kata Megawati di hadapan kader saat Rakernas I.

Ketua Dewan Pembina BRIN itu lantas mengatakan pemulihan bencana biasanya membutuhkan waktu lebih dari setahun.

Oleh karena itu, Megawati memerintahkan kader PDIP bergotong royong membantu masyarakat terdampak bencana.

"Mereka itu saudara-saudara kita. Jangan ragu menolong sesama. Buktikan kalian orang PDIP. Mau? Buktikan," ujarnya sambil berteriak.