Pidato Saat Rakernas PDIP, Megawati Singgung Soal Politik Harus Dipakai Jadi Alat Pengabdian

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (dua dari kanan) bersama Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo (tengah) di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1). Foto Dok DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebut politik sebenarnya barus dipakai sebagai alat pengabdian untuk rakyat, bukan medium mengejar jabatan atau popularitas.

Hal demikian dikatakan Megawati dalam pidato politik saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1).

“Seorang pejuang sejati tidak mengejar popularitas, melainkan tanggung jawab, tidak mencari pujian, melainkan pengabdian,” kata Presiden kelima RI itu.

Megawati mengingatkan seluruh kader PDIP untuk menjadikan setiap langkah politik sebagai bentuk pengabdian, bukan sekadar upaya meraih kekuasaan.

Menurut dia, politik yang kehilangan dimensi moral akan menjauh dari rakyat dan melupakan tujuan dasarnya sebagai alat untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama.

“Sejarah tidak akan bertanya berapa jabatan yang pernah kalian duduki. Sejarah akan bertanya, di pihak siapa kalian berdiri ketika kebenaran diuji,” ujarnya.

Diketahui, PDIP mengusung tema Satyam Eva Jayate, dengan subtema Di Sanalah Aku Berdiri, Untuk Selama-lamanya dalam Rakernas yang dilaksanakan dari 10-12 Januari 2026.

Adapun, Satyam Eva Jayate adalah slogan berbahasa Sanskerta yang artinya "Kebenaran akan Menang".

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut politik sebaiknya tak dipakai untuk mengejar jabatan atau popularitas.

