Pidato Saat Sidang Tahunan, Prabowo Puji Capaian Soekarno Hingga Jokowi

Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam sidang tahunan MPR/DPR, Jakarta, 15 Agustus 2025. Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/Pool/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memuji pencapaian pendahulunya saat berpidato di Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Menurut Prabowo, Presiden pertama RI Soekarno menjadi sosok yang telah memimpin perjuangan pembentukan NKRI di tengah berbagai intervensi dan invasi dari negara-negara asing. 

"Presiden Soekarno juga berhasil mengintegrasikan Irian Barat ke dalam NKRI," kata dia dalam rapat, Jumat. 

Sementara itu, kata Prabowo, Presiden kedua RI Soeharto menjadi sosok yang mewujudkan swasembada pangan.

"Meletakkan dasar-dasar industrialisasi ekonomi dan menurunkan kemiskinan ekstrem," kata eks Menhan RI itu. 

Selanjutnya, ujar Prabowo, Presiden ketiga RI BJ Habibie menjadi sosok yang mampu mengenalkan teknologi tinggi di Indonesia. 

"Mampu menjaga stabilitss ekonomi di tengah krisis multidimensi 1998," lanjut dia.

Berikutnya, kata Prabowo, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi sosok yang mampu menjaga stabilitas bangsa dan keharmonisan.

