Pidato Sambut HUT ke-15 NasDem, Paloh Minta Semua Mengutamakan Kepentingan Nasional
jpnn.com - Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengingatkan semua elemen bangsa bisa menempatkan kepentingan nasional menghadapi berbagai tantangan bangsa.
Hal demikian dikatakan dia saat menghadiri NasDem Bugar Berbagi sebagai rangkaian peringatan HUT ke-15 partai berkelir biru di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/11) malam.
“Bangsa kita ini sedang mengalami tantangan yang cukup kompleks. Ini memerlukan pemahaman, menyatukan semua hal yang barangkali kurang tepat untuk kita pahami satu sama lain, agar bisa menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok,” ujar Paloh dikutip Senin (9/11).
Dia mengatakan semangat kekitaan menjadi modal penting untuk menghadapi berbagai persoalan.
Pendiri Media Group itu menuturkan persoalan sekecil apa pun dapat berkembang menjadi masalah besar tanpa kesadaran bersama.
“Dengan semangat kekitaan, kita sebagai anak-anak bangsa mau menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan ego pribadi, kepentingan partai, kepentingan institusi, kelompok, dan sebagainya," kata dia.
Kegiatan NasDem Bugar Berbagi diselenggarakan DPP NasDem bersama DPW Partai NasDem DKI Jakarta.
Sejumlah pengisi acara turut memeriahkan kegiatan, di antaranya King Nassar, Kojek Rap Betawi, Kelompok Pemuda Koplo, dan Liza Natalia.
Ketua Umum NasDem Surya Paloh dala pidato menyambut HUT ke-15 NasDem menyebut semangat kekitaan menjadi modal penting untuk menghadapi berbagai persoalan.
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