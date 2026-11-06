PIEP Raih Bronze Stevie® Award untuk Kategori Sustainability Report 2026 di Ajang IBA

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina International EP (PIEP) dinobatkan sebagai pemenang Bronze Stevie®? Award pada kategori Sustainability Report dalam The 23rd Annual International Business Awards®? (IBA).

Penghargaan diserahkan dalam malam penganugerahan di Pullman Paris Montparnasse, Paris, Prancis, pada Rabu, 28 Oktober 2026.

The 23rd Annual International Business Awards®? merupakan ajang penghargaan bisnis paling bergengsi di dunia yang mengapresiasi organisasi, eksekutif, wirausahawan, dan tim berprestasi dari seluruh dunia.

Seluruh individu dan organisasi di dunia, baik swasta maupun publik, komersial maupun nirlaba, berskala besar maupun kecil, berhak mengikuti ajang ini.

Pada 2026, IBA menerima pendaftaran dari organisasi di 82 negara dan wilayah.

Lebih dari 3.400 nominasi dari berbagai ukuran organisasi dan hampir seluruh sektor industri diajukan tahun ini, di berbagai kategori, seperti Company of the Year, Marketing Campaign of the Year, Best New Product or Service of the Year, Startup of the Year, Corporate Social Responsibility Program of the Year, dan Executive of the Year.

Pada kategori Sustainability Report, PIEP bersaing dengan perusahaan-perusahaan internasional dari berbagai bidang industri.