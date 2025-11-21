Pierce Brosnan Buka Peluang Tampil Lagi sebagai Agen 007

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Irlandia, Pierce Brosnan, yang memerankan James Bond pada 1995 hingga 2002, mengisyaratkan bahwa dia masih terbuka untuk kembali tampil dalam film waralaba tersebut di masa mendatang.

Hal terseut dia sampaikan dalam wawancara bersama majalah GQ, seperti dikutip NME.

Brosnan mengakui bahwa peran Bond kini sudah menjadi “pekerjaan orang lain”, merujuk pada aktor-aktor generasi berikutnya yang mengambil alih karakter ikonik tersebut.

Ketika ditanya apakah ia tertarik bermain sebagai versi pensiunan agen 007, dia menjawab santai, “Terkadang Anda yang menghibur dan terkadang Anda hanya melanjutkan.”

Pierce Brosnan diketahui memerankan Bond sebelum Daniel Craig mengambil alih mulai “Casino Royale” (2006) hingga “No Time To Die” (2021).

Film Bond berikutnya akan menjadi yang pertama di bawah arahan kreatif pemilik waralaba baru, Amazon, dan menurut laporan, digarap sutradara "Dune", Denis Villeneuve.

Naskah film terbaru tersebut akan ditulis oleh kreator "Peaky Blinders", Stephen Knight. Namun, hingga kini belum ada pengumuman resmi terkait aktor yang akan memerankan Bond selanjutnya.

Sejumlah laporan menyebut produser sedang mencari “wajah baru”, aktor Inggris berusia akhir 20-an atau awal 30-an. Sebagai pembanding, tiga aktor Bond sebelumnya memulai peran itu pada usia 38 hingga 42 tahun.