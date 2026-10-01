PIF Arab Saudi Gaet Malaysia-Brunei Investasi Jumbo di Makkah, Jajaki Peluang di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - RUA AlHaram AlMakki Company, perusahaan milik Public Investment Fund (PIF) Arab Saudi dan pengembang King Salman Gate menandatangani tiga perjanjian kolaborasi strategis dengan sejumlah institusi di Malaysia serta Brunei Darussalam.

Kerja sama tersebut diarahkan untuk menjajaki investasi serta pengembangan kawasan di Makkah maupun Madinah.

Di Malaysia, RUA AlHaram AlMakki bekerja sama dengan MRCB International Sdn Bhd (MRCB) untuk menjajaki pengembangan kawasan campuran berorientasi transportasi di King Salman Gate, Makkah.

Rencana proyek itu memiliki indikasi Gross Development Value (GDV) sekitar 21 miliar riyal Saudi atau SAR 21 miliar. Nilai tersebut masih bergantung pada studi kelayakan, persetujuan, pembiayaan, tahapan pengembangan, dan kesepakatan definitif.7

CEO RUA AlHaram AlMakki Bambang Kajairi mengatakan rangkaian kesepakatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas kemitraan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

“Kami melihat potensi besar untuk melanjutkan momentum ini dan memperluas kolaborasi di kawasan ini, termasuk menjajaki peluang di Indonesia,” kata Bambang dalam keterangan resminya dikutip Kamis (1/10).

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Proyek yang dijajaki meliputi pembangunan terminal bus umum terintegrasi dengan kawasan hunian, komersial, ritel, serta fungsi campuran lainnya.

MRCB memiliki pengalaman dalam pengembangan kawasan berbasis transportasi. Salah satu portofolionya adalah KL Sentral, pusat transportasi terpadu di Kuala Lumpur.