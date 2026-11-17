jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai merasa pesismistis bakal diusulkan Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Wapres RI yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti.

Dia mengaku punya latar belakang sebagai orang Papua, beragama Katolik, dan berasal dari Indonesia Timur, sehingga sulit ditunjuk menjadi Wapres RI.

Hal demikian dikatakan dia saat menjawab pertanyaan awak media setelah hadir rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).

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“Saya ini, kan, triple minoritas, orang Papua, orang Katolik, Kristen, orang Indonesia Timur. Mana ada, sih, jadi pemimpin di Republik Indonesia? Enggak ada, lah,” kata Pigai, Selasa.

Eks Komisioner Komnas HAM itu menyebut sudah banyak orang Papua yang mendapat kesempatan menduduki jabatan menteri.

“Mana ada, sih, orang Papua bisa jadi pemimpin nomor satu di republik," katanya.

Dia pun meragukan peluang dirinya bisa menempati posisi yang lebih tinggi dalam kepemimpinan nasional dari jabatan saat ini.

"Jadi, saya tahu dirilah, sudah, lah,” ucapnya.