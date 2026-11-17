Pigai Tahu Diri, Tak Mungkin Diusulkan Jadi Wapres Pengganti Gibran
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai merasa pesismistis bakal diusulkan Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Wapres RI yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti.
Dia mengaku punya latar belakang sebagai orang Papua, beragama Katolik, dan berasal dari Indonesia Timur, sehingga sulit ditunjuk menjadi Wapres RI.
Hal demikian dikatakan dia saat menjawab pertanyaan awak media setelah hadir rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).
“Saya ini, kan, triple minoritas, orang Papua, orang Katolik, Kristen, orang Indonesia Timur. Mana ada, sih, jadi pemimpin di Republik Indonesia? Enggak ada, lah,” kata Pigai, Selasa.
Eks Komisioner Komnas HAM itu menyebut sudah banyak orang Papua yang mendapat kesempatan menduduki jabatan menteri.
“Mana ada, sih, orang Papua bisa jadi pemimpin nomor satu di republik," katanya.
Dia pun meragukan peluang dirinya bisa menempati posisi yang lebih tinggi dalam kepemimpinan nasional dari jabatan saat ini.
"Jadi, saya tahu dirilah, sudah, lah,” ucapnya.
Menteri HAM Natalius Pigai meragukan peluang dirinya bisa menempati posisi yang lebih tinggi dalam kepemimpinan nasional dari jabatan saat ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menteri HAM Desak Polri Segera Tindak Dugaan Kekerasan Seksual oleh Bupati Kupang
- Dukung Dasco jadi Wapres, PP Perti: Kepemimpinannya Teruji
- Dicatat, Pada Tanggal Inilah Prabowo Kirim Surat Usul Cawapres, Isinya Belum Bocor
- Status Nonpartai Jadi Nilai Plus, Yusril Berpeluang Gantikan Gibran
- Dasco Masuk Bursa Calon Wapres, Sudaryono: Beliau Orkestrator Piawai
- Bawono Mengakui Dasco Menuntaskan Banyak Masalah, termasuk Honorer dan PPPK