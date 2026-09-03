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Pihak Audi Marissa Akhirnya Bicara Soal Perceraian Hingga Hak Asuh Anak

Pihak Audi Marissa Akhirnya Bicara Soal Perceraian Hingga Hak Asuh Anak
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Aktris Audi Marissa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (3/9). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Audi Marissa akhirnya buka suara mengenai perceraian dari Anthony Xie.

Kuasa hukum Audi Marissa, Amanda menegaskan bahwa kliennya dan Anthony Xie berpisah secata baik-baik.

Dia menuturkan bahwa perpisahan ini merupakan kesepakatan antara Audi Marissa dan Anthony Xie.

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Menurutnya, pasangan selebritas itu sepakat untuk mengakhiri rumah tangga karena tidak ada lagi kecocokan.

"Sepakat memang sudah tidak cocok lagi untuk menjadi suami istri, itu saja," ungkap Amanda di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (3/9).

Terkait hak asuh anak, Audi Marissa dan Anthony Xie juga telah membahasnya dalam kesepakatan.

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Walaupun hak asuh diberikan kepada Anthony Xie, tetapi keduanya sepakat mengasuh putra sematawayang bersama-sama.

"Kalau untuk anak, sepakat diasuh bersama. Memang hak asuhnya di Mas Anthony, tapi ya Mbak Audi juga tetap mengasuh anaknya juga, tetap tanggung jawab dia sebagai ibu, begitu lho," ucapnya.

Pihak Audi Marissa akhirnya buka suara mengenai perceraian hingga soal hak asuh anak.

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