menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Pihak Ruben Onsu Buka Suara Soal Debt Collector Datang ke Rumah Sarwendah

Pihak Ruben Onsu Buka Suara Soal Debt Collector Datang ke Rumah Sarwendah

Pihak Ruben Onsu Buka Suara Soal Debt Collector Datang ke Rumah Sarwendah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ruben Onsu (kanan). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, buka suara soal isu tunggakan cicilan mobil yang membuat debt collector datang ke rumah Sarwendah.

Dia menuturkan, tidak ada keterlambatan fatal seperti yang ramai diberitakan.

Keterlambatan yang terjadi sangat singkat dan tak seharusnya langsung memicu penagihan.

Baca Juga:

"Untuk bulan sekarang ini, itu ada tanggal yang menurut dia belum jatuh tempo atau mungkin telat satu hari (dari tanggal jatuh tempo)," ujar Minola di kawasan Pulo Mas, Jakarta Timur.

Oleh karena itu, dia pun mempertanyakan tindakan debt collector yang muncul begitu cepat.

Minola menilai, prosedur tersebut tidak sesuai aturan karena seharusnya ada surat peringatan lebih dulu.

Baca Juga:

"Jadi, kalau tiba-tiba satu hari ada debt collector, secara hukum itu enggak dibenarkan," tuturnya.

Dia lantas menyoroti penagihan tersebut yang justru dilakukan ke kediaman Sarwendah. Sebab menurut Minola, mobil kliennya itu terdaftar atas nama dan alamat Ruben.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, buka suara soal isu tunggakan cicilan mobil yang membuat debt collector datang ke rumah Sarwendah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI