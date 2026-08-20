Pihak Ruben Onsu Minta Audit Nafkah Anak, Pihak Sarwendah Beri Jawaban Tegas
jpnn.com - Persoalan mengenai nafkah anak kembali menjadi perbincangan.
Terbaru, pihak Ruben Onsu bahkan disebut berencana untuk meminta audit nafkah anak terhadap Sarwendah.
Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu lantas buka suara mengenai permintaan audit nafkah anak tersebut.
Dia memastikan kliennya siap memberikan laporan pertanggungjawaban secara transparan atas seluruh dana yang pernah diberikan oleh Ruben Onsu.
"Kami siap untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaporan terhadap itu ya. Saya pastikan sekali lagi, kami siap menyampaikan pertanggungjawaban pelaporan terkait dengan biaya yang pernah diberikan," ujar Chris Sam Siwu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (19/8).
Dia mengatakan, sistem pembayaran selama ini menggunakan metode talangan atau reimburse, pihak kliennya mengeluarkan biaya terlebih dahulu sebelum akhirnya ditagihkan dan melalui proses persetujuan bersama.
"Tetapi harus dipahami, biaya itu bisa diserahkan pertama adalah ditalangi dulu oleh klien kami. Jadi sistemnya reimburse. Jadi biaya yang ada itu ditalangi dulu oleh klien kami, lalu setelah itu klien kami menagihkan dengan poin-poin 'ini biaya ini untuk ini, biaya ini untuk ini, biaya ini untuk ini'. Dibaca oleh pihak klien Bang Minola dan disetujui," kata Chris.
Dia pun mengungkapkan rasa herannya atas wacana audit biaya dan nafkah anak itu.
Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu lantas buka suara mengenai permintaan audit biaya nafkah anak.
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