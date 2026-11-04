Pihak Ruben Onsu Siap Hadirkan Saksi di Sidang Lanjutan Gugatan Hak Asuh Anak

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Ruben Onsu akan menghadirkan saksi dalam sidang lanjutan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Rabu (11/11) mendatang.

Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Ruben Onsu, Raka Kariti seusai persidangan di PN Jakarta Selatan, Rabu (4/11).

"Ternyata dari agenda hari ini tergugat tidak mengajukan bukti tambahan sehingga bukti yang kapan hari sudah dianggap cukup dan pengajuan bukti yang tadi ini hanya melanjutkan bukti yang sifatnya hanya tanding, ya. Sehingga untuk agenda berikutnya adalah giliran kami yaitu mengajukan saksi ya," kata Raka Kariti kepada awak media.

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Raka Kariti mengatakan bahwa saksi yang dihadirkan bakal memberikan keterangan mengenai apa saja yang sebenarnya terjadi.

"Dan juga keterangan-keterangan yang tentunya menguatkan dalil-dalil gugatan dari kami," tuturnya.

Rencananya, pihak Ruben Onsu bakal menghadirkan dua orang saksi.

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Akan tetapi, Raka mengatakan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menambah jumlah saksi dalam persidangan nanti.

"Rencana kami akan mengajukan dua saksi, tapi nanti di hari H persidangan yaitu di tanggal 11, hari Rabu, nanti bisa di eh dilihat juga ada berapa saksi yang akan hadir ya. Tapi kami sudah sampaikan ke majelis hakim, rencana ada dua saksi yang dihadirkan," ucapnya.