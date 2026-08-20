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Pihak Sarwendah Bantah Ada Syarat Berlebihan untuk Ruben Onsu Bertemu Anak

Pihak Sarwendah Bantah Ada Syarat Berlebihan untuk Ruben Onsu Bertemu Anak
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Sarwendah dan kuasa hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (19/8). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu, mengungkapkan tidak ada syarat berlebihan yang diberikan kepada Ruben Onsu untuk bertemu anak-anak dalam perayaan ulang tahunnya.

Dia mengatakan kliennya tidak pernah melarang Ruben Onsu bertemu anak-anak.

Menurutnya, Sarwendah bahkan telah menyiapkan berbagai kebutuhan sebelum anak-anak bertemu dengan ayahnya.

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“Klien kami dalam acara ulang tahun itu tidak pernah melarang, bahkan kami bisa sampaikan pesaannya,” kata Chris Sam Siwu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/8).

Chris Sam Siwu kemudian memperlihatkan bukti percakapan antara Sarwendah dengan Ruben Onsu.

Pesan tersebut menunjukkan bahwa Sarwendah telah memberikan izin kepada Ruben Onsu bertemu dengan anak-anak. Namun, rencana tersebut akhirnya tidak terlaksana.

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“Semua sudah diiyakan, tetapi ada kewajiban orang tua untuk menjaga yang itu harus kami laksanakan,” tuturnya.

Menurut Chris Sam Siwu, proses mediasi yang masih berlangsung juga menjadi salah satu pertimbangan sehingga pertemuan tersebut tidak terlaksana.

Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu, mengungkapkan tidak ada syarat berlebihan yang diberikan kepada Ruben Onsu untuk bertemu anak-anak.

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