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Pihak Sarwendah Bantah Tuduhan Ekploitasi Anak

Pihak Sarwendah Bantah Tuduhan Ekploitasi Anak
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Sarwendah dan tim kuasa hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/7). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Sarwendah akhirnya memberi tanggapan setelah dituding melakukan eksploitasi terhadap anak.

Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu mengatakan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar.

"Saya enggak mau menggiring opini publik, ya. Tetapi apa yang disampaikan bahwa eksploitasi anak itu saya tegaskan bahwa itu tidak terjadi, ya," kata Chris Sam Siwu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, baru-baru ini.

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Menurutnya, Sarwendah tidak pernah melakukan eksploitasi terhadap anak-anak demi mencari keuntungan.

Atas dasar itu, Chris Sam Siwu enggan menanggapi perdebatan soal rumor tersebut.

"Tapi saya tidak mau berdebat alasannya ABC, tapi itu tidak terjadi, ya," tegasnya.

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Chris Sam Siwu kemudian mengingatkan semua pihak agar tidak melakukan penggiringan opini publik yang dapat memperkeruh keadaan.

Sebab, Sarwendah tengah menghadapi gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh mantan suaminya, Ruben Onsu.

Pihak Sarwendah akhirnya memberi tanggapan setelah dituding melakukan eksploitasi terhadap anak.

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