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Pihak Shopee Cup Sebut Persib Gemilang dan Penuh Gaya

Pihak Shopee Cup Sebut Persib Gemilang dan Penuh Gaya
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Salah satu bintang Persib Bandung Berguinho (97) memcoba melewati pemain Port FC. Foto: aseanutdfc

jpnn.com - BANGKOK - Persib Bandung berada di posisi kedua klasemen Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026/27, setelah meraih kemenangan comeback dari tuan rumah Port FC di Stadion Thammasat, Bangkok, Kamis (8/10) malam WIB.

Pihak Shopee Cup di halamannya menyebut kemenangan Persib itu gemilang dan penuh gaya.

"Tiga gol dalam rentang waktu sepuluh menit menandai kemenangan comeback 3-1 Persib dari Port FC. Awal yang gemilang bagi juara Indonesia tersebut di Grup B," ulasan awak Shopee Cup.

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Persib tertinggal lebih dahulu setelah Jude Soonsup-Bell membawa Port FC unggul melalui penalti pada menit ke-66.

Tiga superstar Persib menunjukkan mereka layak disebut bintang tim. Mariano Peralta menyamakan kedudukan pada menit ke-86. Berguinho membuat Persib unggul pada menit 90+2 dan Luka Menalo membunuh permainan Port FC melalui golnya pada menit 96.

Luka Menalo kemudian mendapat kepercayaan dari penyelenggara untuk menyandang status sebagai man of the match.

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"Tim tamu menuntaskan pembalikan keadaan yang mengesankan," kupasan di laman aseanutdfc.

"Gol ketiga menyempurnakan aksi kebangkitan Persib dengan penuh gaya," ulasan pihak Shopee Cup. (auf/jpnn)

Pihak Shopee Cup menyebut kemenangan Persib Bandung dari Port FC itu gemilang dan penuh gaya.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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