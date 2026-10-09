Pihak Shopee Cup Sebut Persib Gemilang dan Penuh Gaya

jpnn.com - BANGKOK - Persib Bandung berada di posisi kedua klasemen Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026/27, setelah meraih kemenangan comeback dari tuan rumah Port FC di Stadion Thammasat, Bangkok, Kamis (8/10) malam WIB.

Pihak Shopee Cup di halamannya menyebut kemenangan Persib itu gemilang dan penuh gaya.

"Tiga gol dalam rentang waktu sepuluh menit menandai kemenangan comeback 3-1 Persib dari Port FC. Awal yang gemilang bagi juara Indonesia tersebut di Grup B," ulasan awak Shopee Cup.

Persib tertinggal lebih dahulu setelah Jude Soonsup-Bell membawa Port FC unggul melalui penalti pada menit ke-66.

Tiga superstar Persib menunjukkan mereka layak disebut bintang tim. Mariano Peralta menyamakan kedudukan pada menit ke-86. Berguinho membuat Persib unggul pada menit 90+2 dan Luka Menalo membunuh permainan Port FC melalui golnya pada menit 96.

Luka Menalo kemudian mendapat kepercayaan dari penyelenggara untuk menyandang status sebagai man of the match.

"Tim tamu menuntaskan pembalikan keadaan yang mengesankan," kupasan di laman aseanutdfc.

"Gol ketiga menyempurnakan aksi kebangkitan Persib dengan penuh gaya," ulasan pihak Shopee Cup. (auf/jpnn)