Pihak yang Mau Munaslub Golkar Ditantang Berani Munculkan Muka

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Golkar Melchias Markus Mekeng menyebut isu Munaslub partainya sebagai informasi sesat karena berasal dari sumber yang tidak jelas.

Sebab, tak satu pun kader partai berlambang pohon beringin itu berani muncul membahas wacana tersebut.

Dia berkata demikian demi menanggapi pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/8).

"Isu Munaslub itu tidak jelas sumbernya. Tidak ada kader yang muncul ke depan, kader Golkar, ya, yang berani menyatakan bahwa harus ada Munaslub," kata Mekeng, Jumat.

Ketua Fraksi Golkar di MPR RI itu lantas mengecap isu Munaslub partainya sebagai informasi sesat, karena muncul tanpa sumber jelas.

"Jadi, menurut hemat saya, itu berita hoaks," ujar Mekeng.

Legislator Komisi XI DPR RI itu melanjutkan kondisi di Golkar saat ini solid di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia.

DPP Golkar melalui Bahlil, kata Mekeng, sering membuat acara konsolidasi demi penguatan internal dari tingkat provinsi hingga kabupaten.