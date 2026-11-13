Pijak 2027 Bidik 40 Ribu Peserta, 800 Talenta Terbaik Bakal Digembleng Belajar AI

jpnn.com, JAKARTA - Dicoding Indonesia bersama IBM kembali menghadirkan program beasiswa Pijak 2027 untuk memperluas akses pembelajaran kecerdasan buatan (AI) bagi 40 ribu masyarakat Indonesia.

Program bertajuk Pijak in collaboration with IBM SkillsBuild itu menyasar murid SMK, mahasiswa vokasi, hingga dewasa muda berusia 18–34 tahun.

Sasarannya juga mencakup lulusan baru, pencari kerja, pekerja pemula, profesional, dan individu yang ingin beralih karier.

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CTO IBM Indonesia Wisu Suntoyo mengatakan penguasaan keterampilan AI menjadi kebutuhan penting di tengah perubahan dunia kerja.

Menurut dia, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi tersebut secara efektif dan bertanggung jawab.

“Melalui IBM SkillsBuild dan kolaborasi berkelanjutan bersama Dicoding, kami ingin memperluas kesempatan belajar AI agar lebih banyak talenta Indonesia dapat beradaptasi, berkembang, dan berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi digital,” kata Wisu dalam keterangannya, Jumat (13/11).

Program ini merupakan kelanjutan dari Pijak 2026 yang berhasil menarik lebih dari 39 ribu pendaftar.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 20.600 peserta aktif mengikuti pembelajaran melalui IBM SkillsBuild.