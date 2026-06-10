Pijar Foundation dan Kemenag mengintegrasikan Program Kesiapan Kerja bagi mahasiswa

jpnn.com, JAKARTA - Pijar Foundation dan Kementerian Agama (Kemenag) mengintegrasikan program kesiapan kerja bagi mahasiswa perguruan tinggi keagamaan. Kolaborasi ini memperkuat pembelajaran berbasis industri, keterampilan digital, dan kesempatan magang bagi mahasiswa perguruan tinggi keagamaan di Indonesia.

Pijar Foundation dan Kemenag RI menandatangani Perjanjian Kerja Sama untuk mengintegrasikan Future Talent Hub dengan PRIMA (Professional Readiness Through Internship and Mentorship for Academics) Magang Perguruan Tinggi Keagamaan Islam atau PTKI.

Integrasi kedua program ini dirancang untuk membangun jalur kesiapan kerja yang lebih utuh bagi mahasiswa PTKI. Mulai dari pembelajaran - kebutuhan industri, pendampingan & _melalui proyek dan studi + +jj pengalaman magang yang terstruktur.

Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Kementerian Agama H. Syahiron Syamsuddin mengatakan, melalui kerja sama ini model pembelajaran dan pengembangan talenta yang telah dijalankan Future Talent Hub akan diselaraskan dengan kebijakan, sistem akademik, serta pelaksanaan PRIMA Magang PTKI.

Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya mendapatkan akses terhadap kesempatan magang, tetapi juga memperoleh pembekalan yang relevan sebelum memasuki lingkungan kerja.

"Perguruan tinggi perlu menyeimbangkan penguasaan akademik dengan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Mahasiswa tidak cukup hanya menguasai teori, tetapi juga perlu SDM yang relevan dengan kebutuhan industri, termasuk kemampuan digital," tutur Prof. Syahiron.

Dia menambahkan, kerja sama dengan Pijar Foundation menjadi terobosan penting untuk memperluas kesempatan magang bagi mahasiswa PTKI agar memperoleh keterampilan tambahan dan lebih siap memasuki dunia kerja setelah lulus.

Future Talent Hub merupakan program pengembangan talenta yang diinisiasi Pijar Foundation bersama Temasek Foundation.