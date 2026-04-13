PIK 2 Operasikan Smart Road Sweeper dari Italia, Satu Unit Setara 100 Pekerja

jpnn.com, JAKARTA - PIK 2 menerapkan sistem mekanisasi modern untuk menjaga kebersihan jalan di kawasan yang dikembangkan di atas lahan 6.000 hektare.

Langkah itu dilakukan lewat pengoperasian Smart Road Sweeper berteknologi tinggi yang didatangkan langsung dari Italia dan kini sudah beroperasi setiap hari dengan beberapa unit.

Penggunaan mesin tersebut menjadi bagian dari pengelolaan kawasan modern berskala kota. Di tengah luas area yang besar, kebersihan jalan dinilai menjadi elemen penting untuk menjaga kualitas lingkungan sekaligus kenyamanan penghuni maupun pengunjung.

Smart Road Sweeper bekerja melalui sistem terintegrasi. Mesin ini tidak hanya menyapu jalan, tetapi juga menyedot dan mencuci permukaan jalan dalam satu rangkaian kerja.

Prosesnya dimulai dari penyapuan menggunakan sikat khusus. Setelah itu, kotoran langsung dihisap dan ditampung ke dalam mesin.

Dengan mekanisme tersebut, debu tidak tertinggal di jalan dan tidak kembali tersebar ke udara. Hasilnya, pembersihan jalan bisa dilakukan lebih cepat, lebih merata, dan lebih konsisten.

Efisiensi menjadi salah satu keunggulan utama dari teknologi ini. Satu unit Smart Road Sweeper disebut memiliki efektivitas kerja yang setara dengan hingga 100 tenaga kerja, tetapi cukup dioperasikan oleh satu operator saja.

Model kerja seperti ini membuat pemeliharaan kebersihan kawasan menjadi lebih optimal. Terlebih, kawasan sebesar PIK 2 membutuhkan sistem operasional yang mampu bekerja rutin dalam skala besar tanpa mengurangi kualitas hasil di lapangan.