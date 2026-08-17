PIK Bersolek Rayakan HUT RI, dari Jembatan hingga Pencakar Langit Berbalut Dwiwarna

jpnn.com, JAKARTA - Warna merah dan putih tidak hanya berkibar pada bendera selama agustusan. Di Pantai Indah Kapuk atau PIK, dwiwarna kebanggaan Indonesia tersebut hadir melalui cahaya yang membalut jembatan, gedung bertingkat, hingga sejumlah landmark kawasan selama Agustus sebagai Bulan Kemerdekaan.

Agung Sedayu Group (ASG) sebagai pengembang PIK menghadirkan pencahayaan khusus dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap pukul 18.00 WIB, sejumlah titik di PIK berubah menjadi lanskap malam bernuansa merah putih.

Pencahayaan itu bisa ditemukan di sekumlah lokasi, antara lain, di PIK Icon, Jembatan Baruyungan, Tokyo Riverside Apartment, Nusantara International Convention Exhibition (NICE), dan Jembatan Kota Intan di kawasan Batavia PIK.

Prakarsa ASG untuk menyambut HUT ke-81 RI tersebut membawa suasana peringatan kemerdekaan ke ruang publik yang setiap hari dikunjungi masyarakat. Nuansa nasionalisme tidak hanya hadir melalui kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari pengalaman masyarakat ketika menikmati kawasan pada malam hari.

Head of Tourism Development ASG Fenny Maria mengatakan pihaknya ingin menyampaikan semangat kecintaan terhadap Indonesia melalui cara yang sederhana dan dekat dengan pengunjung.

“Bagi kami di Agung Sedayu Group, menghadirkan merah putih di berbagai sudut PIK adalah salah satu cara sederhana untuk menunjukkan cinta kami kepada Indonesia,” kata Fenny.

Pencahayaan tersebut menghasilkan karakter berbeda pada masing-masing landmark. Deretan lampu merah putih mengikuti garis Jembatan Baruyungan dan memantul pada permukaan air.