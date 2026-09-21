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PIK-R Hadir di Sekolah Rakyat, Jadi Ruang Konseling dan Edukasi Remaja

PIK-R Hadir di Sekolah Rakyat, Jadi Ruang Konseling dan Edukasi Remaja
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Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka. Foto: dokumentasi Kemendukbangga

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) hadir di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 33 Tangerang Selatan, Banten.

PIK-R menjadi wadah bagi siswa untuk memperoleh informasi, berbagi pengalaman, dan mendapatkan pendampingan melalui konseling sebaya.

Program tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dengan Kementerian Sosial dan Sekolah Rakyat.

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Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka turut menyerahkan paket media belajar untuk PIK-R SRMA 33 Tangerang Selatan, pada Jumat (18/9) lalu.

Menurut dia, keberadaan ruang konseling sebaya penting karena remaja cenderung lebih nyaman berbagi persoalan dengan teman seusianya.

Untuk itu, PIK-R tidak hanya menjadi tempat memperoleh informasi, tetapi juga menjadi ruang bagi remaja untuk saling mendukung dan menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi.

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“Kalau punya hal-hal yang mengganjal, ada yang dipendam, harus bisa sharing dengan sesamanya supaya kita bisa cari solusinya,” ujar Isyana.

Dia menjelaskan penguatan pendampingan remaja menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia berkualitas.

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) hadir di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 33 Tangerang Selatan sebagai wadah konseling dan pendampingan sebaya

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