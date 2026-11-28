jpnn.com, JAKARTA - Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) menargetkan total kunjungan wisatawan menembus angka 34 juta orang hingga penghujung tahun 2026.

Hingga Oktober 2026, angka akumulasi kunjungan ke berbagai destinasi di kawasan ini telah mendekati 30 juta pengunjung.

Guna mengoptimalkan momentum libur panjang Natal dan Tahun Baru, PIK Tourism Board kembali meluncurkan program PIKcation: Year End 2026 bertema 'Festive Days, Endless Play'.

Program musiman tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 19 Desember 2026 - 10 Januari 2027 dengan mengangkat kemudahan akses dan konektivitas menuju kawasan PIK.

Penetapan durasi kampanye didasarkan pada proyeksi libur akhir tahun yang mencakup empat kali akhir pekan berturut-turut.

"Jadi momen peak season-lah, momen liburan. Dan memang akhir tahun ini Vacation akan diaktifkan lagi dan kami melihat momennya itu musim liburan kali ini bisa panjang," ungkap Head of Tourism Development Agung Sedayu Group Fenny Maria di Tangerang, Banten, baru-baru ini.

Selama periode kampanye berlangsung, berbagai destinasi di kawasan PIK menyiapkan beragam atraksi hiburan mulai dari Christmas Carol di Aloha, Land’s End, Tokyo Hub, Sunset Pier, dan Orange Groves, hingga Pagoda Waterfall Pyro di Pantjoran PIK.

Pengunjung juga dapat menikmati pertunjukan Enggrang Circus di Kota Belanda, Snow Activation di Indonesia Design District (IDD), Special Show Rhythm of The Waves di Batavia PIK, Santa Parade di By The Sea, serta Lampion Terapung di Greenbelt.