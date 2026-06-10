PIK2 Bantu Sanitasi Warga Pakuhaji & Teluknaga, Puluhan Keluarga Rasakan Faedahnya
jpnn.com, TANGERANG - PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk atau PIK2 bersama PT Surya Pertiwi Tbk sebagai distributor sanitasi bermerek TOTO memperkuat dukungan pada upaya peningkatan lingkungan yang sehat bagu warga di Kabupaten Tangerang, Banten.
Dukungan itu diwujudkan melalui pembangunan fasilitas sanitasi di Desa Kampung Besar di Kecamatan Teluknaga dan Kelurahan Pakuhaji di Kecamatan Pakuhaji, Tangerang.
Sebanyak 71 unit fasilitas sanitasi dibangun di Pakuhaji. Adapun 55 unit fasilitas sanitasi lainnya dibangun di Desa Kampung Besar.
Program tersebut bertujuan membantu warga memperoleh akses sanitasi yang lebih layak. Fasilitas itu juga untuk mendorong warga menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat di rumah masing-masing.
Warga Desa Kampung Besar, Indriani, mengatakan bantuan fasilitas sanitasi membuat keluarganya lebih mudah menjaga kebersihan. Penerima bantuan sanitasi itu menyebut konsisi rumah dan lingkungannya menjadi jauh lebih nyaman.
“Setelah ada bantuan ini, kami merasa lebih terbantu. Anak-anak juga jadi lebih terbiasa memakai fasilitas yang bersih,” katanya.
Menurut Indriani, program sanitasi seperti itu sangat penting karena manfaatnya langsung dirasakan warga. Oleh karena itu, dia berharap agar fasilitas tersebut dijaga bersama sehingga tetap berfungsi dalam jangka panjang.
“Kalau sudah dibangun, warga juga harus ikut merawat. Ini untuk kesehatan keluarga kami sendiri,” ujarnya.
Program sanitasi PIK2 membantu puluhan keluarga di Pakuhaji dan Teluknaga mendapat fasilitas layak.
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