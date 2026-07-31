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PIK2 Didukung NICE hingga Kataraja, CBDK Optimistis Sambut Semester II 2026

PIK2 Didukung NICE hingga Kataraja, CBDK Optimistis Sambut Semester II 2026
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Presiden Direktur CBDK Steven Kusumo. Foto: Dok. PIK2

jpnn.com, JAKARTA - PT Bangun Kosambi Sukses Tbk menatap paruh kedua 2026 dengan optimistis.

Di tengah pasar properti yang masih bergerak hati-hati, emiten berkode CBDK itu meyakini penguatan konektivitas, bertambahnya fasilitas pendukung, dan berkembangnya ekosistem bisnis menjadi modal penting untuk menjaga pertumbuhan kawasan CBD PIK2.

Optimisme itu tidak lepas dari makin lengkapnya infrastruktur yang menghubungkan kawasan Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK2 dengan berbagai wilayah di Jabodetabek.

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Kehadiran Tol KATARAJA (Kamal–Teluknaga–Rajeg) membuat akses menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi makin cepat, sekaligus meningkatkan mobilitas masyarakat maupun pelaku usaha.

Di sisi lain, aktivitas kawasan juga terus bertumbuh seiring beroperasinya Nusantara International Convention and Exhibition (NICE).

Sejak dibuka pada Agustus 2025, pusat konvensi tersebut telah menggelar 55 kegiatan berskala besar yang dinilai mampu meningkatkan jumlah kunjungan sekaligus memperluas eksposur kawasan PIK2.

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Presiden Direktur CBDK Steven Kusumo mengatakan perusahaannya melihat prospek bisnis pada semester kedua tahun ini masih cukup menjanjikan.

Keyakinan itu didasarkan pada pengembangan kawasan PIK2 yang terus berjalan seiring bertambahnya berbagai fasilitas penunjang aktivitas bisnis.

CBDK optimistis menyambut semester II 2026 karena didukung pengembangan kawasan PIK2 yang terus berjalan

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