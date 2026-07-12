PIK2 Gelar Pelatihan Masak Mi Ayam lewat CSR, 8 Warga Kronjo Langsung Punya Gerobak Kuliner

jpnn.com, JAKARTA - Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) belum lama ini menggelar Pelatihan Usaha Kuliner Mi Ayam bagi warga Kecamatan Kronjo di Kabupaten Tangerang, Banten.

Kegiatan yang bertujuan memupuk semangat kewirausahaan itu merupakan bagian program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) PIK2.

Dalam kegiatan itu, PIK2 berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang. Pendekatan itu diharapkan membawa dampak nyata bagi para peserta pelatihan yang langsung memulai usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

Program tersebut diikuti 16 peserta yang memperoleh pembelajaran intensif selama lima hari. Materi pelatihannya meliputi teknik pembuatan mi ayam, manajemen usaha, perhitungan biaya, hingga pemasaran.

Melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang, CSR anak usaha Agung Sedayu Group (ASG) itu menghadirkan program yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kompetensi, tetapi juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk segera memasuki dunia usaha dan membangun sumber penghasilan baru.

Oleh karena itu, PIK2 tidak sekadar menggelar pelatihan, tetapi juga menyediakan modal usaha berupa gerobak. Delapan peserta terpilih tidak hanya memperoleh sertifikat pelatihan, tetapi juga menerima gerobak mi ayam lengkap dengan peralatan pendukung sebagai modal awal membuka usaha.

Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah yang menghadiri penyerahan gerobak usaha dari PIK2 mengharapkan bantuan modal beserta pengetahuan berwirausaha itu benar-benar menjadi jalan bagi untuk peserta pelatihan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

“Kita doakan semua penerima manfaat ini bisa berhasil dan memberikan tambahan perekonomian untuk keluarganya. Terima kasih kepada PIK2 atas program CSR yang telah diberikan,” ujarnya.