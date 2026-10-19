PIK2 Punya Beragam Wisata Bahari, Ada Jet Ski, Island Hopping hingga Yoga di Yacht

jpnn.com, TANGERANG - Wisata ke Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) kini tidak sebatas menikmati kuliner atau berjalan santai di tepi pantai.

Kawasan mandiri terintegrasi itu juga menawarkan berbagai aktivitas wisata bahari yang bisa menjadi pilihan masyarakat untuk mengisi waktu liburan.

Melalui Dermaga CBD Beachwalk PIK2, wisatawan bisa mencoba pengalaman bermain jet ski, menjelajahi sejumlah pulau di Kepulauan Seribu, hingga menikmati liburan dengan konsep glamping.

Tak hanya itu, pada waktu tertentu juga tersedia kegiatan yoga di atas yacht bagi pengunjung yang ingin merasakan pengalaman olahraga dan relaksasi di tengah suasana laut.

Berbagai aktivitas tersebut menjadi pelengkap daya tarik CBD Beachwalk yang dikembangkan sebagai kawasan wisata dan gaya hidup tepi laut di PIK2.

Bagi pencinta aktivitas menantang, Safari Signature menawarkan pengalaman bermain jet ski dengan tarif mulai Rp350 ribu.

Paket tersebut menggunakan jet ski Sea-Doo Spark dan memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mencoba tiga putaran di lintasan yang disediakan.