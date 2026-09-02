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PIK2 Tanam Kersen hingga Buni di Median Sudirman demi Lindungi Burung di Lingkungan Urban

PIK2 Tanam Kersen hingga Buni di Median Sudirman demi Lindungi Burung di Lingkungan Urban
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Kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) di Kabupaten Tangerang, Banten. Foto: Dok. ASG

jpnn.com, TANGERANG - Kehadiran burung di tengah kawasan perkotaan tidak lepas dari ketersediaan vegetasi dan sumber makanan alami. Prinsip tersebut menjadi salah satu pertimbangan Agung Sedayu Group dalam penataan lanskap Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK2 di Kabupaten Tangerang, Banten.

Di kawasan Median Sudirman PIK2, sejumlah pohon buah, seperti dewandaru, kersen, dan buni ditanam untuk menyediakan sumber pakan alami bagi burung.

Taman median itu tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, tetapi juga menjadi tempat singgah satwa di tengah aktivitas kawasan urban.

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Burung bisa memanfaatkan buah dari pepohonan sebagai sumber makanan sekaligus menggunakan vegetasi yang tersedia untuk beristirahat. Konsep itu menjadi bagian dari pendekatan lanskap PIK2 untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan kawasan dan keberadaan biodiversitas di sekitarnya.

PIK2 Tanam Kersen hingga Buni di Median Sudirman demi Lindungi Burung di Lingkungan Urban

Landscape Site Supervisor Agung Sedayu Group (ASG) Rivoni Aisha menjelaskan pembangunan lanskap PIK2 sejak awal diarahkan agar mempunyai fungsi lebih luas daripada sekadar memperindah kawasan.

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“Kami ingin menghadirkan landscape yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga memiliki nilai manfaat untuk jangka panjang,” ujar Rivoni.

Pendekatan tersebut tidak hanya terlihat di Median Sudirman. Di Cluster Symphony, berbagai pohon buah seperti jambu, sawo, mangga, hingga kedondong juga menjadi bagian dari lanskap lingkungan hunian.

Prinsip tersebut menjadi salah satu pertimbangan Agung Sedayu Group dalam penataan lanskap Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) di Kabupaten Tangerang, Banten.

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