PIK2 Tebar Beasiswa Generasi Unggul lewat CSR Berkelanjutan

PIK2 Tebar Beasiswa Generasi Unggul lewat CSR Berkelanjutan
PT Pantai Indah Kapuk Dua, Tbk (PIK2) membuka kesempatan bagi 12 mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Foto: dok PIK2

jpnn.com, JAKARTA - PT Pantai Indah Kapuk Dua, Tbk (PIK2) membuka kesempatan bagi 12 mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Mereka datang dengan penuh harapan, pulang membawa simbol baru dalam hidup: jaket almamater Universitas Terbuka Serang.

Langkah nyata PIK2 dilakukan lewat tanggung jawab sosial untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing lewat penyerahan beasiswa S1 Universitas Terbuka Serang Batch 3 di d’Prima Hotel Tangerang Minggu, 24 Agustus 2025.

Direktur Universitas Terbuka Serang, Dr. Teguh Prakoso, S.Pd., M.Hum dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan penghargaan kepada PIK2.

“Kami, atas nama pimpinan Universitas Terbuka Serang, berterima kasih kepada Pantai Indah Kapuk 2 yang telah mempercayakan CSR-nya untuk membantu mahasiswa kami,” ungkapnya.

Beasiswa PIK2 bukanlah program baru, sejak diluncurkan, jumlah penerimanya terus meningkat dari tujuh orang di batch pertama, sepuluh orang di batch kedua, hingga dua belas orang di batch ketiga.

Total hingga saat ini ada 29 penerima yang membuat CSR menjadi berkelanjutan yang konsisten dan berdampak nyata.

PIK2 merancang CSR tak sekadar bantuan biaya pendidikan, tetapi program ini dirancang untuk mencetak generasi baru yang siap menjawab tantangan masa depan.

