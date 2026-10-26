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PIKI Awards 2026, Apresiasi Tokoh Inspiratif yang Berkontribusi bagi Bangsa

PIKI Awards 2026, Apresiasi Tokoh Inspiratif yang Berkontribusi bagi Bangsa
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Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh dan lembaga yang dinilai berkontribusi bagi masyarakat melalui PIKI Awards 2026, Minggu (25/10). Foto dok. PIKI

jpnn.com, JAKARTA - Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh dan lembaga yang dinilai berkontribusi bagi masyarakat melalui PIKI Awards 2026, Minggu (25/10).

Penghargaan perdana ini diberikan dalam delapan kategori utama, yakni toleransi, lingkungan hidup, ekonomi, antikorupsi, pendidikan, kesehatan, inovasi, dan kebudayaan.

Selain itu, terdapat dua penghargaan khusus untuk bidang filantropi dan kebebasan beribadah.

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Wakil Ketua Umum DPP PIKI Binsar J. Pakpahan mengatakan penerima penghargaan dipilih melalui proses seleksi selama beberapa bulan dengan melibatkan lembaga survei independen Indikator dan puluhan juri dari berbagai bidang.

Menurut Binsar, penilaian dilakukan berdasarkan empat aspek utama, yakni integritas, inovasi, dampak, dan keberlanjutan.

"Dari satu kategori itu bisa ada 30 sampai 40 juri. Lalu nilainya diakumulasi dan dapatlah mereka yang menang. Tidak ada intervensi dari siapa pun, dari PIKI tidak ada intervensi. Kami betul-betul menerima blind result," ujar Binsar.

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Panitia juga melakukan pemeriksaan rekam jejak calon penerima penghargaan sebelum menetapkan pemenang.

Sejumlah penerima penghargaan antara lain Abidin Wakano untuk kategori toleransi atas kiprahnya membangun kerukunan di Maluku, serta Carina Citra Dewi Joe dalam kategori riset dan inovasi atas kontribusinya dalam pengembangan teknologi produksi massal vaksin Covid-19 AstraZeneca.

PIKI Awards 2026, apresiasi tokoh Iinspiratif yang berkontribusi bagi bangsa di antaranya Butet Manurung hingga Artidjo Alkostar

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