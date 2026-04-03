Piktourism.com Sajikan Info Lengkap dalam Satu Situs, Berlibur ke PIK Makin Mudah
jpnn.com, JAKARTA - Pengembang Pantai Indah Kapuk (PIK) terus berinovasi demi menarik pengunjung sebanyak-banyaknya. Inovasinya tidak hanya pada destinasi-destinasi yang memikat, tetapi juga cara memudahkan pengunjung.
Kini, merencanakan liburan ke kawasan PIK pun kian praktis. Dengan mengunjungi laman piktourism.com yang digagas PIK Tourism Board, wisatawan bisa menemukan semua kebutuhan perjalanan, mulai dari lokasi kuliner kondang, agenda festival, hingga rekomendasi destinasi favorit.
Semua destinasi itu tersaji dalam satu platform piktourism.com yang menyajikan panduan lengkap bagi siapa saja yang ingin menikmati pengalaman wisata beragam dalam kawasan yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG) tersebut.
Tidak hanya itu, informasi yang disajikan dalam piktourism.com juga terus diperbarui sehingga tetap relevan dengan tren dan kebutuhan pengunjung.
Head of Tourism Development ASG Fenny Maria menyebut platform piktourism.com dirancang untuk mempermudah wisatawan sejak tahap awal perencanaan.
“Kami melihat kebutuhan akan sebuah platform resmi yang dapat menjadi referensi utama bagi masyarakat dalam mengenal dan merencanakan kunjungan ke PIK,” ujarnya.
Fenny menjelaskan pengembangan platform tersebut merupakan bagian dari langkah besar menjadikan PIK sebagai destinasi kelas dunia.
Menariknya, situs web itu juga menghadirkan pengalaman eksplorasi yang lebih luas melalui kolaborasi berbagai destinasi populer di PIK, mulai dari kawasan heritage seperti Pantjoran, hingga area modern Sunset Pier dan NICE yang semuanya terintegrasi dalam satu ekosistem digital.
Melalui situs piktourism.com, PIK Tourism Board menghadirkan informasi terkurasi, akurat, dan mudah diakses seputar destinasi di kawasan Pantai Indah Kapuk.
