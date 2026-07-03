Pilates on Yacht di PIK2, Tren Baru Olahraga Sambil Menikmati Laut

jpnn.com - LAUT, kapal pesiar, matras pilates, dan gerakan olahraga yang tenang menjadi kombinasi menarik dalam Pilates on A Yacht di CBD Beachwalk Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Minggu (28/6).

Kegiatan yang menjadi event perdana di kawasan waterfront terbaru PIK2 itu diikuti 120 peserta sesi pilates berlatar utama panorama laut.

Tidak seperti kelas pilates pada umumnya yang berlangsung di studio tertutup, peserta gelaran itu mengikuti sesi olahraga di atas yacht.

Angin laut, cahaya matahari, dan pemandangan pesisir memberi suasana baru dalam menjalani latihan.

Kini konsep olahraga seperti itu makin diminati masyarakat urban. Aktivitas fisik tidak hanya dipandang sebagai rutinitas untuk menjaga tubuh, tetapi juga menjadi bagian dari leisure dan self-care.

Dari unggahan warganet di media sosial, sejumlah peserta terlihat menikmati suasana Pilates on A Yacht sejak proses boarding. Dekorasi tematik, perlengkapan olahraga, hingga sudut kapal menghadap laut menjadi bagian dari pengalaman yang banyak dibagikan.

Beberapa peserta juga menyebut momen tersebut sebagai waktu untuk berolahraga sekaligus bertemu komunitas baru.

Bagi mereka, pengalaman pilates di atas yacht terasa lebih personal karena aktivitas fisik berlangsung dalam suasana santai dan tidak terburu-buru.