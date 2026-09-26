Pilih Jalan Damai, Empat Anggota OPM di Puncak Jaya Serahkan Senjata ke TNI

jpnn.com, TIMIKA - Empat anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, memilih untuk meninggalkan jalan kekerasan.

Mereka berkomitmen untuk kembali menjalani kehidupan yang penuh kedamaian di tengah-masyarakat.

Komitmen kembalinya para anggota OPM tersebut ditandai secara simbolis melalui penyerahan empat pucuk senjata api kepada Panglima Komando Operasi (Pangkoops) TNI Habema, Brigjen TNI Riyanto.

Prosesi penyerahan ini dilakukan dalam upacara reintegrasi nasional yang berlangsung di halaman Makodim 1714/Puncak Jaya.

Pangkoops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto dalam keterangannya yang diterima di Timika, Sabtu , menyampaikan penghargaan atas keberanian empat orang anggota OPM yang mengambil keputusan untuk kembali bersama masyarakat.

“Keberanian bukan hanya ketika seseorang mampu mengangkat senjata, tetapi juga ketika berani meletakkannya dan memilih kehidupan yang lebih baik. Hari ini bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Hari ini adalah tentang memilih masa depan,” ujarnya.

Ia mengatakan penyerahan senjata itu bukanlah akhir dari proses. Tahapan yang lebih penting justru dimulai setelah mereka kembali, yaitu bagaimana keluarga dan masyarakat menerima, pemerintah memberikan pendampingan, serta seluruh pihak membantu mereka menjalani kehidupan secara normal dan bermartabat.

“Senjata yang diserahkan hari ini menjadi tanda bahwa satu jalan lama telah ditinggalkan. Setelah ini mari kembali kepada keluarga, membangun kampung, berkebun, bekerja, beribadah, dan bersama-sama menjaga masa depan anak-anak Papua. Jalan damai selalu terbuka bagi saudara-saudara kita yang ingin kembali,” tegas Pangkoops.