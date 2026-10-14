Pilih Jalur Hukum, Ruben Onsu Laporkan 2 Orang Terkait Dugaan Rekaman Ilegal

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Ruben Onsu melaporkan dua pihak ke kepolisian atas dugaan perekaman pembicaraan tanpa izin serta penyebaran hasil rekaman melalui media sosial.

Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang mengatakan laporan itu dibuat pada Selasa (13/10) dini hari.

Adapun dua pihak yang dilaporkan, yakni berinisial AA atau AO dan F atau Y.

"Klien kami, Ruben Onsu kembali melaporkan dua orang karena tindakan melakukan perekaman suatu pembicaraan tanpa izin dan kemudian mempublikasikan dan menyebarkan hasil rekaman yang direkam tanpa izin tersebut juga dengan tanpa izin orang yang bersangkutan," ujar Minola Sebayang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (13/10).

Dia menuturkan, laporan itu dibuat setelah kliennya melihat unggahan di akun Instagram F atau Y pada 12 Oktober 2026 lalu.

Menurutnya, unggahan itu diduga memuat foto dan video hasil rekaman yang diduga dibuat, diedit, kemudian disebarluaskan tanpa persetujuan Ruben.

Minola pun menyinggung soal konferensi pers yang sebelumnya digelar oleh pihak-pihak terkait.

"Pelapor selaku korban menjelaskan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2026 korban melihat postingan di Instagram Y atau F tadi tersebut dan sudah mengakui, secara tegas dalam press conference (preskon)-nya AA, dan juga F atau Y, dengan memposting foto berikut video yang direkam, mengedit, menyebarluaskan tanpa seizin korban," tuturnya.