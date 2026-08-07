Pilihan Mobil Baru yang Irit BBM di GIIAS 2026, Cocok untuk Keluarga
jpnn.com, KOTA TANGERANG - Ajang GIIAS 2026 menjadi panggung sejumlah produsen mobil memamerkan kendaraan baru yang mengedepankan efisiensi bahan bakar minyak (BBM).
Dengan banyak pilihan mobil-mobil baru yang dipamerkan di GIIAS 2026, membuat konsumen kebingungan untuk memilih kendaraan yang tepat untuk digunakan sehari-hari.
Namun, dari sekian banyak pertimbangan konsumen dalam membeli kendaraan, faktor mobil yang irit BBM masih tetap masuk dalam indikator.
Terlebih saat ini harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi masih melambung tinggi. Tentu membuat masyarakat mulai berani berahli ke kendaraan hybrid guna mengejar hemat bensin.
Di GIIAS 2026, ada sejumlah mobil berteknologi hybrid mulai dari MPV keluarga hingga SUV modern.
Semuanya dirancang untuk memberikan konsumsi BBM yang lebih efisien tanpa mengubah kebiasaan berkendara sehari-hari. Berikut pilihannya:
1.Suzuki XL7 Hybrid
Suzuki XL7 Hybrid mendapatkan sambutan positif berkat penyegaran desain. SUV tujuh penumpang itu juga masih mengandalkan teknologi Smart Hybrid Suzuki (SHVS).
Sistem mild hybrid itu memadukan mesin bensin dengan Integrated Starter Generator (ISG) serta baterai lithium-ion yang membantu meringankan kerja mesin saat akselerasi.
Di GIIAS 2026, ada sejumlah mobil berteknologi hybrid mulai dari MPV keluarga hingga SUV modern. Model itu menawarkan efisiensi bahan bakar.
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