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Pilihan Mobil Test Drive di GIIAS 2026, dari SUV Baru hingga Hybrid

Pilihan Mobil Test Drive di GIIAS 2026, dari SUV Baru hingga Hybrid
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Booth Suzuki di GIIAS 2026. Foto: suzuki

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Tak hanya jadi panggung peluncuran mobil baru. GIIAS 2026 juga dimanfaatkan pengunjung merasakan langsung performa, kenyamanan, hingga karakter berkendara setiap model.

Sejumlah merek pun menghadirkan mobil andalannya untuk dicoba, mulai dari SUV bermesin konvensional hingga hybrid. 

1. Suzuki Fronx dan New XL7

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Booth Suzuki menawarkan pilihan test drive yang cukup beragam. Fronx menjadi opsi menarik bagi pencari SUV kompak dengan karakter lincah untuk penggunaan harian

Suzuki juga memberi kesempatan merasakan kenyamanan kabin dan respons kemudinya.

Bagi yang membutuhkan kendaraan keluarga, New XL7 juga patut dicoba. SUV tujuh penumpang ini hadir dengan penyegaran pada desain dan fitur.

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Pengunjung bisa membandingkan langsung peningkatan kenyamanannya dengan model sebelumnya maupun rival di kelas LSUV.

Termasuk pilihan powertrain Hybrid yang menawarkan sensasi performa instan tanpa menanggalkan nilai efisiensi berkendara.

Tak hanya jadi panggung peluncuran mobil baru. GIIAS 2026 juga dimanfaatkan pengunjung merasakan langsung performa, kenyamanan, hingga karakter berkendara

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