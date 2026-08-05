Pilihan SUV Bergaya Sporty yang Mencuri Perhatian di GIIAS 2026

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Segmen Sport Utility Vehicle (SUV) kembali menjadi salah satu daya tarik utama di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Tak hanya mengandalkan tampilan gagah, sejumlah pabrikan menghadirkan SUV dengan sentuhan sporty, teknologi modern, hingga pilihan mesin hybrid dan listrik yang beragam.

1. Suzuki Fronx SGX Hybrid Kuro

Salah satu yang paling baru adalah Suzuki Fronx SGX Hybrid Kuro. Varian ini tampil lebih berkarakter berkat dominasi aksen hitam pada grille, lampu LED, pelek 16 inci, hingga detail eksterior yang mempertegas aura SUV coupe.

"Melalui Fronx SGX Hybrid Kuro, kami ingin melengkapi pilihan lain bagi konsumen yang menginginkan karakter SUV Coupe lebih sporty sekaligus memperoleh teknologi keselamatan semakin lengkap untuk mendukung mobilitas sehari-hari,” kata Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Donny Saputra, di Tangerang.

Kabinnya juga tampil lebih premium dengan kombinasi warna hitam dan burgundy, dilengkapi Digital Video Recorder (DVR) yang dapat terhubung ke smartphone.

Soal performa, Fronx SGX Hybrid Kuro mengandalkan mesin 1.500 cc K15C yang dipadukan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS). Mobil ini dipasarkan seharga Rp333,8 juta.

2. New Xforce Hybrid